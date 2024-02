Hanau erinnert an Opfer des rassistischen Anschlags

Hanau: Am vierten Jahrestag des rassistischen Anschlags in der hessischen Stadt soll es am Vormittag ein stilles Gedenken an die Opfer geben. Wie die Stadt Hanau mitteilte, werden an der Veranstaltung auf dem Hauptfriedhof Oberbürgermeister Kaminsky, der stellvertretende hessische Ministerpräsident Kaweh und Bundesinnenministerin Faeser teilnehmen. Auf ausdrücklichen Wunsch der Angehörigen werde man aber auf politische Reden verzichten. Vor vier Jahren hatte ein 43-jähriger neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet und anschließend seine Mutter und sich selbst erschossen. In einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal t-online forderten die stellvertretenden Bundesvorsitzenden von SPD und Grünen, Midyatli und Edalatian, ein "neues deutsches Wir". Die deutsche Einwanderungsgeschichte sei keine Last, sondern wertvoll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 08:00 Uhr