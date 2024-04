Haftbefehl gegen AfD-Mitarbeiter wegen China-Spionageverdachts

Berlin: Der wegen Spionageverdachts festgenommene Büro-Mitarbeiter des AfD-Europaabgeordneten Krah sitzt in Untersuchungshaft. Laut Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat ein Ermittlungsrichter einen Haftbefehl wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit für China gegen den Mann in Vollzug gesetzt. Die Affäre beschäftigt am Vormittag auch die AFD-Spitze. Die Parteichefs Weidel und Chrupalla haben ihren Parteikollegen Krah zu einem Krisengespräch geladen,um Konsequenzen zu besprechen. Krah ist Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl. Derweil plant der AfD-Bundesvorstand im Fall des bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Halemba ein Parteiausschlussverfahren.Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte neue Ermittlungen gegen den 22-Jährigen eingeleitet. Es geht um den Verdacht auf Geldwäsche, Nötigung und Sachbeschädigung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2024 09:15 Uhr