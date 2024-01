Hacker greifen Bezirkskliniken Mittelfranken an

Ansbach: Unbekannte haben am Wochenende die IT-Systeme der Bezirkskliniken Mittelfranken angegriffen. Dabei seien personenbezogene und unternehmensinterne Daten verschlüsselt worden und in die Hände der Hacker gelangt, teilten die Kliniken mit. Die IT-Systeme seien daraufhin vom Netz genommen worden. Die meisten Kliniken im Verbund sind nun nur telefonisch erreichbar; das Klinikum am Europakanal in Erlangen kann derzeit keine Anrufe tätigen. Notfälle werden nicht angenommen. Die Versorgung der Patienten sei jedoch nicht gefährdet, teilten die Bezirkskliniken Mittelfranken mit. - In den vergangenen Monaten hatte es wiederholt Hacker-Angriffe auf Krankenhäuser gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 09:00 Uhr