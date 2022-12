Habeck rechnet noch ein Jahr lang mit hohen Gaspreisen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt; Höchstwerte 4 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: In Ost- und Nordbayern überwiegend bewölkt, in Nordfranken auch etwas Regen. In Alpennähe immer wieder sonnige Abschnitte. Höchstwerte 4 bis 10 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 3 Grad. Die Aussichten bis Silvester: In Alpennähe Sonne und Wolken. Ansonsten überwiegend bewölkt und gelegentlich Regen. Tagsüber Höchstwerte 6 bis 12, an Silvester 11 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2022 10:00 Uhr