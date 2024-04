Habeck fordert mehr Waffen für die Ukraine

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, der Ukraine umgehend mehr Waffen und Munition zu liefern. Der Vizekanzler sagte im ZDF nach seinem Besuch in der Ukraine und Moldau, alle Länder, die helfen können, müssten jetzt helfen, nicht in fünf Monaten oder in zehn Monaten. Am Nachmittag hatten die NATO-Staaten der Ukraine zugesichert weitere Luftabwehrsysteme im Kampf gegen die russischen Angriffe zu liefern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2024 01:00 Uhr