Gut zehn Millionen Menschen dürfen in Bayern an Europawahl teilnehmen

Fürth: Bei der Europawahl im Juni sind in Bayern 10,4 Millionen Menschen wahlberechtigt. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, sind darunter gut 820.000 Menschen mit einer anderen EU-Staatsangehörigkeit. Das Europäische Parlament wird am 9. Juni zum zehnten Mal direkt gewählt. Zum ersten Mal sind bei dieser Wahl in Deutschland auch Jugendliche ab 16 Jahren wahlberechtigt, da das Wahlalter zur Europawahl hierzulande herabgesetzt wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2024 13:00 Uhr