Großbrand in der Westernstadt Pullman City im Landkreis Passau

Eging am See: In der Westernstadt "Pullman City" im Landkreis Passau ist in der Früh ein Großbrand ausgebrochen. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern berichtet, ist ein großer Teil des Geländes betroffen, wegen der vielen Holzbauten breite sich das Feuer trotz eines Großeinsatzes der Feuerwehr rasch aus. Mehrere Gebäude wie Saloons stehen entlang der sogenannten Main Street in Flammen. Viele betroffene Häuser können nach Informationen der Einsatzkräfte nur noch kontrolliert abgebrannt werden. Da viele Besucher im Bereich der Westernstadt übernachteten, mussten die Unterkünfte evakuiert werden. Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand. Der Sachschaden dürfte im Millionenbereich liegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2024 10:00 Uhr