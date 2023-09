Griechische Behörden warnen vor Folgen der Flut

Larisa: In Mittelgriechenland kämpfen die Menschen weiter gegen die Folgen der Flut: Nach den schweren Überschwemmungen warnen die Behörden vor der Ausbreitung von Krankheiten. Grund sind die Kadaver von zehntausenden Tieren. Laut Gesundheitsministerium wurden in den vergangenen Tagen vermehrt Magen-Darm- und Atemwegserkrankungen gemeldet, die theoretisch mit verunreinigtem Wasser zusammenhängen. In zahlreichen Orten - wie Larisa - gibt es weiter keinen Strom und kein Wasser.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.09.2023 23:45 Uhr