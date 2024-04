GfK-Konsumklima klettert auf Zwei-Jahres-Hoch

Nürnberg: Die Stimmung der deutschen Verbraucher ist so positiv wie lange nicht mehr. Demnach hat sie sich in diesem Monat zum dritten Mal in Folge leicht aufgehellt und ist auf ein Zwei-Jahres-Hoch geklettert, wenn auch auf insgesamt eher niedrigem Niveau. Das geht aus dem aktuellen Konsumklima-Index GfK hervor. Zum einen stiegen die Erwartungen zur gesamtwirtschaftlichen Lage etwas. Verbraucher haben aber auch wieder mehr Lust, sich etwas anzuschaffen und die Erwartungen zu den Einkommen legten sogar spürbar zu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2024 08:00 Uhr