Geywitz spricht von "Anzeichen der Erholung" in der Baubranche

Berlin: Bundesbauministerin Geywitz hat von ersten Anzeichen einer Erholung in der krisengeplagten Bau- und Immobilienbranche gesprochen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte sie mit Blick auf die zurückgehende Anzahl an Baugenehmigungen, sie wolle die Krise nicht kleinreden. Allerdings gebe es auch einen Auftragsberg, der zeige, dass in Zukunft noch viel gebaut werde. Zudem habe sich das Preisniveau, zum Beispiel bei den Baumaterialien, wieder normalisiert und die Bauzinsen seien gesunken. Geywitz mahnte aber, der Wohnungsbau in Deutschland sei nicht auf den demografischen Wandel vorbereitet. Die Haushaltsmittel für den altersgerechten Umbau seien zwar verdoppelt worden, doch die 150 Millionen jährlich reichten nicht, man müsse Milliarden investieren.

