Geywitz mahnt Mittel für altersgerechten Umbau von Wohnungen an

Berlin: Nach den Worten von Bundesbauministerin Geywitz ist der Wohnungsbau in Deutschland nicht für die Zukunft gerüstet. Trotz des demografischen Wandels steckten die Themen Barrierefreiheit und altersgerechter Umbau noch in den Kinderschuhen, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zwar seien die Haushaltsmittel für den altersgerechten Umbau jetzt verdoppelt worden - angesichts der demografischen Entwicklung sei aber auch das noch zu wenig. Geywitz nannte die vom Bundeskabinett beschlossene Verlängerung der Mietpreisbremse einen "ersten Schritt" in der Wohnungspolitik. Kritisch äußerte sich auch die Vorsitzende der Partei BSW, Wagenknecht: Das Politikversagen der Ampel-Regierung habe den Wohnungsmarkt in den letzten Jahren komplett aus dem Ruder laufen lassen, sagte sie der Neuen Osnabrücker Zeitung und forderte mehr gemeinnützigen Wohnungsbau sowie einen Mietendeckel ohne Schlupflöcher.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2024 06:45 Uhr