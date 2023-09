Gewaltsamer Tod eines Jungen in Lohr ist wohl aufgeklärt

Lohr am Main: Der gewaltsame Tod eines Jugendlichen in Unterfranken ist wohl aufgeklärt. Nach Angaben der Polizei wurde der Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt, dieser hat Haftbefehl erlassen. Es handelt sich um einen 14-Jährigen. Er hat demnach den Ermittlern das Versteck der Tatwaffe verraten. Diese konnte laut Polizei in der Wohnung des mutmaßlichen Täters sichergestellt werden. Woher die Waffe stammt, ist noch unklar. Der 14-Jährige soll gestern in Lohr am Main einen Gleichaltrigen erschossen haben. Die Leiche wurde auf einem Schulgelände entdeckt. Die Obduktion ergab, dass das Opfer mit einem Schuss getötet wurde. Der Hintergrund der Tat ist nach wie vor unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2023 16:00 Uhr