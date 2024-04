Geschlechterunterschiede bei der Berufswahl werden kleiner

Wiesbaden: Männer und Frauen entscheiden sich immer öfter für einen Beruf, der bisher meist vom anderen Geschlecht gewählt wurde. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, ist etwa der Anteil von Frauen in der IT im vergangenen Jahr auf 18 Prozent gestiegen - 2013 lag er noch bei 11 Prozent. Eine ähnliche Entwicklung gibt es in der Forst- und Jagdwirtschaft, der Landschaftspflege sowie bei Polizei und Justiz. Bei den Männern wiederum stieg der Anteil derer, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten oder im Verkauf von Lebensmitteln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2024 11:00 Uhr