Generaldirektor des Deutschen Museums verteidigt Standortwahl des Zukunftsmuseums

Selenskyj prognostiziert militärische Niederlage Russlands

Kiew: Am Jahrestag der Kapitulation Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg hat der ukrainische Präsident Selenskyj Russland eine ähnliche Niederlage prognostiziert. In einer Rede sagte Selenskyj, all das alte Übel, welches das moderne Russland zurückbringe, werde genauso zerschlagen wie der Nationalsozialismus. Er erinnerte außerdem an die etwa acht Millionen Ukrainer, die im Zweiten Weltkrieg getötet worden waren. Außerdem legte er einen Gesetzentwurf vor, durch den der Gedenktag an die deutsche Kapitulation auf den 8. Mai verlegt werden soll. Damit grenzt sich Kiew von der russischen Tradition ab, nach der die Kapitulation erst morgen, am 9. Mai, gefeiert wird. In der vergangenen Nacht hat das russische Militär die Ukraine wieder mit einer großangelegten Angriffswelle überzogen. Dabei kamen nach Behördenangaben mehrere Zivilisten ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2023 13:00 Uhr