Gedenkstätte KZ Flossenbürg erinnert an Befreiung vor 79 Jahren

Flossenbürg: In dem ehemaligen Konzentrationslager in der oberpfälzischen Gemeinde läuft zur Stunde eine Gedenkfeier anlässlich der Befreiung vor 79 Jahren. Dazu wurden über 600 Gäste erwartet, unter ihnen vier ehemalige Häftlinge. Stellvertretend für die Familien der Opfer spricht der Niederländer Youp Zwolschen, dessen Großvater das KZ Flossenbürg überlebte. Nach dem Gedenkakt legen Jugendliche Kränze nieder. Im KZ Flossenbürg und in seinen Außenlagern wurden rund 30.000 Menschen ermordet. Als die US-Armee am 23. April 1945 das Lager befreite, waren nur noch etwa 1.500 Überlebende dort.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.04.2024 14:30 Uhr