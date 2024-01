GDL-Streik beeinträchtigt Bahnverkehr in Bayern

München: Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat heute früh auch im Bahnverkehr in Bayern zu massiven Beeinträchtigungen geführt. An den Bahnhöfen in Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg oder München sind viele Fernverbindungen ausgefallen. Auch im Regionalverkehr gibt es Behinderungen. Nach Angaben einer Bahnsprecherin ist der Notfahrplan angelaufen. Das bedeutet, dass die Bahn einige Züge im Stundentakt anbietet, andere dagegen seltener. Fahrgäste, die ihre Reise nicht verschieben können, werden gebeten, sich kurzzeitig zu informieren. Der Arbeitskampf soll bis Freitagabend 18 Uhr dauern. Die GDL will mit dem Streik Druck auf die Bahn ausüben, damit sie im Tarifkonflikt ein besseres Angebot vorlegt. Sie fordert unter anderem eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich.

