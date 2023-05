G7 Gesundheitsminister wollen Long-Covid-Forschung voranbringen

Kurzmeldung ein/ausklappen Tropensturm Mocha richtet erste Verwüstungen an

Dhaka: In Myanmar hat Tropensturm Mocha erste Verwüstungen angerichtet. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben. Das Militär meldet beschädigte Häuser und Boote sowie umgestürzte Funktürme. In sozialen Medien ist von Strom- und Netzausfällen die Rede. Der Zyklon traf mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde auf die Westküste an der Grenze zu Bangladesch. Meteorologen sprechen vom schwersten Sturm seit zwei Jahrzehnten. Nach Behördenangaben haben bereits 500.000 Menschen Schutz gesucht, tausende flohen in Klöster und Schulen. In Bangladesch sorgen sich Helfer um die Rohingya in einem großen Flüchtlingslager. Mehr als eine Million Menschen lebt dort in notdürftigen Hütten.

