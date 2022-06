G7-Demonstration in Garmisch-Partenkirchen verläuft weitgehend friedlich

G7-Länder planen milliardenschwere Investitionen in Infrastruktur

Garmisch-Partenkirchen: Die G7-Länder wollen mit einem milliardenstarken Investitionsprogramm dem wachsenden Einfluss Chinas in Entwicklungsländern entgegentreten. Wie US-Präsident Biden beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau mitteilte, werden in den kommenden fünf Jahren mit 600 Milliarden Dollar in Infrastrukturprogramme in ärmeren Ländern finanziert. Allein 200 Milliarden Dollar sollen die USA beisteuern. Das Investitionsprogramm soll die Antwort der westlichen Staaten auf die Investitionsoffensive Chinas in Entwicklungsländern sein. Im Rahmen des Projekts "Neue Seidenstraße" hatte die Volksrepublik in den vergangenen Jahren zahlreiche Infrastrukturprojekte vor allem in ärmeren Ländern Asiens und Afrikas finanziert. Kritiker werfen der Volksrepublik vor, damit vor allem eigene Interessen zu vertreten - etwa die Sicherung von Handelswegen sowie den Zugang zu Rohstoffen.

