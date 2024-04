G7-Außenminister rufen Iran und Israel zu Deeskalation auf

Capri: Nach dem mutmaßlichen israelischen Angriff auf den Iran haben die G7-Staaten beide Seiten zur Deeskalation aufgerufen. Der italienische Außenminister Tajani bekräftigte nach einem Treffen mit seinen Kollegen auf der Insel Capri, man habe wegen der aktuellen Meldungen sofort die Tagesordnung umgestellt. Im Abschlussdokument heißt es nun unter anderem, alle Parteien in der Region müssten einen Beitrag zur Entspannung der Lage leisten. Konkret fordern die sieben führenden demokratischen Staaten vom Iran, künftig die islamistischen Organisationen Hamas und Hisbollah nicht mehr zu unterstützen. Nach US-Medienberichten hat Israel in der Nacht einen Vergeltungsangriff auf den Iran gestartet. Iranische Staatsmedien sprechen von drei Explosionen in der Region Isfahan. Die iranische Führung bestreitet bisher einen israelischen Angriff von außerhalb des Staatsgebiets und hat eine Untersuchung des Vorfalls angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 14:00 Uhr