G7-Außenminister ändern wegen Iran-Krise ihre Tagesordnung

Capri: Der mutmaßliche israelische Angriff auf den Iran beschäftigt auch die Außenminister der G7-Staaten auf ihrem Treffen in Italien. Wie es hieß, haben die Ressortchefs der wichtigsten demokratischen Staaten außerplanmäßig über die neue Lage in Nahost gesprochen. Unklar ist, ob das Thema bei der abschließenden Pressekonferenz zur Sprache kommen wird. Offizielle Themen bei dem G7-Treffen sind das Verhältnis zu China, die Cybersicherheit und die Energieversorgung. Als Gast nimmt der ukrainische Außenminister Kuleba an der Konferenz auf der Insel Capri teil. Nach seinen Angaben habe die G7-Staaten konkrete Schritte identifziert , wie sie seinem Land im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg helfen können. Kuleba appellierte an die USA, die Mittel für ein weiteres Militärpaket nun schnell freizugeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 12:00 Uhr