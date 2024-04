Fußball-Bundesliga: Augsburg verliert in Frankfurt

Zum Sport: Im Kampf um die europäischen Plätze hat der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Schwaben verloren bei Eintracht Frankfurt mit 1:3. In der zweiten Liga verlor Nürnberg gegen Paderborn mit 0:2, Elversberg und Schalke trennten sich 1:1. Bei den BMW Open in München setzt Tennis-Profi Jan-Lennard Struff heute sein Viertelfinale gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime fort. Das Match war wegen Regen und Dunkelheit unterbrochen worden. Im Halbfinale träfe Struff dann ebenfalls heute auf den Titelverteidiger Holger Rune aus Dänemark.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2024 06:00 Uhr