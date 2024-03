Fünf SportScheck-Geschäfte inklusive Münchner Filiale schließen

München: Der insolvente Fachhändler SportScheck schließt fünf Geschäfte in Deutschland - darunter das Münchner Stammhaus und die Filiale in Unterhaching. Insgesamt 200 der etwa 1300 Mitarbeitenden verlieren deshalb ihren Job, wie Insolvenzverwalter Bierbach mitteilte. Die betroffenen Geschäfte konnten laut Insolvenzverwalter nicht profitabel gemacht werden. In München ist es demnach trotz intensiver Suche bisher nicht gelungen, einen neuen Standort in der Innenstadt für das Stammhaus zu finden. SportScheck hatte zur Signa-Holding des österreichischen Immobilienmagnaten René Benko gehört und im November Insolvenz anmelden müssen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.03.2024 14:00 Uhr