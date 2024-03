Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren gestorben

München: Der Schauspieler Fritz Wepper ist tot. Er starb mit 82 Jahren in einem Hospiz in Oberbayern. Wepper begann schon als Kind mit der Schauspielerei. Er hatte verschiedene Rollen in Kindersendungen. Auf der Bühne stand er im Münchner Staatstheater in "Peter Pan". International bekannt wurde er Ende der 50er Jahre mit dem Anti-Kriegsfilm "Die Brücke". Der Durchbruch in Deutschland gelang ihm als Harry Klein in der Fernsehserie "Derrick". Der Satz "Harry, fahr schon mal den Wagen vor!" entwickelte sich zum Kult, auch wenn er in der Serie anders formuliert wurde. Bayerns Ministerpräsident Söder würdigte Wepper als authentisch und heimatverbunden. Er sei ein bayerischer Schauspieler im allerbesten Sinne gewesen. Fritz Wepper starb fünf Monate nach seinem jüngeren Bruder Elmar - auch er war ein bekannter Schauspieler gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2024 15:00 Uhr