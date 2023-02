Freistaat fordert mehr Geld vom Bund für Infrastruktur

Kurzmeldung ein/ausklappen Ukrainische Soldaten werden in Deutschland ausgebildet

Berlin: Ukrainische Soldaten sind für eine Ausbildung am Flugabwehrraketensystem Patriot in Deutschland eingetroffen. Die Gruppe kam nach Angaben aus Sicherheitskreisen in Berlin bereits vorgestern an und soll heute mit dem Training beginnen. Insgesamt handelt sich um eine Gruppe von etwa 70 Soldaten. Die Bundesregierung will der Ukraine in Absprache mit den USA ein ganzes Patriot-System zur Abwehr russischer Angriffen mit Drohnen, Raketen oder Flugzeugen überlassen. Die nach Polen verlegten drei Flugabwehrraketenstaffeln der Bundeswehr sind inzwischen auch gefechtsbereit. Der Einsatz ist zunächst auf sechs Monate befristet. Polens Nachbarland Ukraine befindet sich seit dem russischen Angriff im Februar 2022 im Krieg mit Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2023 06:00 Uhr