Fregatte "Hessen" ist nach Einsatz im Roten Meer auf Heimweg

Berlin: Nach acht Wochen hat die Fregatte "Hessen" ihren Einsatz im Roten Meer beendet. Wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilte, hat sie das Einsatzgebiet am Morgen planmäßig verlassen. Die Fregatte habe insgesamt 27 Handelsschiffe sicher eskortiert, in vier Fällen seien Drohnen und Flugkörper der Huthi-Miliz abgewehrt worden, so das Ministerium. Immer wieder hatte es zuletzt Spekulationen über einen Munitionsmangel für den Einsatz gegeben, der bis Ende April angekündigt war. Die Bundeswehr hatte diesen aber abgestritten. Verteidigungsminister Pistorius erklärte, die Besatzung des Schiffes habe ihre Aufgaben mit Bravour umgesetzt. Mit der EU-Marinemission werde einer der wichtigsten See- und Handelswege vor den völkerrechtswidrigen Angriffen der Huthi-Miliz geschützt. Ab Anfang August wird sich Deutschland seinen Angaben zufolge mit der Fregatte "Hamburg" an der Mission im Roten Meer beteiligen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2024 08:45 Uhr