Frankreich kündigt Bau von 14 neuen Atomkraftwerken an

Paris: Frankreich will in den kommenden Jahren deutlich mehr neue Atomkraftwerke bauen als bisher bekannt. Energieministerin Pannier-Runacher sagte der Sonntagszeitung "Tribune Dimanche“, ein aktueller Gesetzentwurf sehe zusätzlich zu den sechs bereits beschlossenen Anlagen den Bau von acht weiteren AKW vor. Sie verwies auf Pläne der Regierung, den Anteil der fossilen Energien von derzeit mehr als 60 Prozent auf 40 Prozent im Jahr 2035 zu senken. Zudem würden die bestehenden Meiler "nicht ewig halten", so die Ministerin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2024 20:00 Uhr