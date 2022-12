Frankreich folgt Marokko ins WM-Halbfinale

Kurzmeldung ein/ausklappen GEW beklagt Personalnot in den Kitas

Berlin: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW hat den akuten Personalmangel in den deutschen Kindertagesstätten angeprangert. GEW-Vorstand Siebernik schreibt in der "Welt am Sonntag", die Bedingungen in den Kitas seien kaum noch zu verantworten. Die aktuelle Krankheitswelle habe die Einrichtungen, so wörtlich, "voll erwischt". Nach ihren Worten gibt es Häuser, in denen mehr als die Hälfte der Beschäftigten krankheitsbedingt ausfallen. Die Gewerkschafts-Vertreterin beklagte, dass die Situation in den Kitas ohnehin angespannt ist. Die Betreuer würden häufig wechseln, die Beschäftigten seien erschöpft, das lasse oftmals "keine gute pädagogische Arbeit mehr zu".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2022 21:00 Uhr