Frachter-Bergung in der Nordsee ist derzeit nicht möglich

Terschelling: Der seit Tagen brennende Auto-Frachter in der Nordsee kann vorerst nicht abgeschleppt werden. Die niederländischen Behörden haben am Abend erklärt, dass starker Südwestwind das geplante Manöver verhindert. Derzeit ziehe der Rauch direkt über den Schlepper und gefährde damit die Besatzung. Auch in den kommenden Tagen wird es demnach wohl nicht möglich sein, den Frachter an einen vorläufigen Ankerplatz nördlich der Insel Schiermonnikog zu schleppen. Auf dem brennenden Schiff befinden sich etwa 3800 Neuwagen. Es besteht die Gefahr einer Umweltkatastrophe, sollte der Frachter im Wattenmeer sinken. An Bord sind rund 1.600 Tonnen Schweröl sowie einige Tonnen Diesel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2023 09:00 Uhr