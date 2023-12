Flughafen München und ÖPNV in München nehmen Betrieb teilweise wieder auf

München: Nach dem starken Schneefall nehmen die Verkehrsbetriebe langsam ihren Betrieb wieder auf, es kommt aber noch zu erheblichen Einschränkungen. Am Flughafen München läuft der Betrieb seit etwa zwei Stunden wieder an, allerdings fallen weiterhin Flüge aus. Der öffentliche Nahverkehr in der bayerischen Landeshauptstadt läuft ebenfalls langsam an: Seit dem Morgen fahren erste Buslinien wieder, die Straßenbahnen sollen im Laufe des Tages folgen. Bei den S-Bahnen kommt es aber ebenso wie im Fernverkehr noch zu starken Einschränkungen. Der Münchner Hauptbahnhof ist nach Angaben der Bahn bis mindestens zehn Uhr nicht für den Fernverkehr erreichbar, das Unternehmen rechnet mit massiven Einschränkungen noch bis morgen Früh. In der Nacht kam es trotz teils spiegelglatter Straßen meist nur zu kleineren Unfällen in Bayern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2023 08:00 Uhr