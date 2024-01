Finnland wählt einen neuen Präsidenten

Helsinki: Die Finnen wählen heute einen neuen Präsidenten. Die Präsidentschaftswahlen stehen unter dem Eindruck der Spannungen mit Russland. Finnlands Außenministerin Valtonen sieht aber keine Gefahr, dass Moskau Einfluss auf den Urnengang an sich nehmen könnte. Bislang gebe es keine Manipulations- oder Beeinflussungsversuche, sagte Valtonen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Als Favoriten im Rennen um den Präsidentenposten gelten der frühere konservative Regierungschef Stubb und der grüne Ex-Außenminister Haavisto, der als Unabhängiger antritt. Die endgültige Entscheidung könnte erst in einer Stichwahl am 11. Februar fallen. In Finnland ist der Präsident Oberbefehlshaber der Streitkräfte und bestimmt den außenpolitischen Kurs. Seit knapp einem Jahr ist das Land Nato-Mitglied.

