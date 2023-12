Feuerwehrleute in Berlin mit Feuerwerk beschossen

Berlin: Schon vor Silvester sind in der Hauptstadt Feuerwehrleute mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Angriff im Berliner Stadtteil Kreuzberg, als eine brennende Feuerwerksbatterie gelöscht werden sollte. Feuerwehrleute flüchteten in ihr Auto und riefen die Polizei. Die Täter konnten entkommen. Ebenfalls in Kreuzberg sollen junge Männer aus einem Auto heraus einen Bus und Fahrgäste mit Feuerwerkskörpern beschossen haben. Der 19-jährige Fahrer und ein weiterer 20 Jahre alter Verdächtiger wurden gefasst. Im Kofferraum entdeckte die Polizei weitere Pyrotechnik. Zum vergangenen Jahreswechsel hatte es vor allem in Berlin Krawalle gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 18:00 Uhr