Feinstaub-Belastung nahm an Silvester sprunghaft zu

Berlin: Anders als die Bewegung "Extinction Rebellion" in Großbritannien wollen die Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" in Deutschland weiter Straßen blockieren. Der friedliche Widerstand werde auch im Jahr 2023 weitergeführt und Autobahnen blockiert, sagte eine Sprecherin der Gruppe. Sie kündigte zudem Aktionen in Konzertsälen, Fußballstadien, Museen und Parteizentralen an. Am Neujahrstag hatten Aktivisten der Bewegung "Extinction Rebellion" in Großbritannien angekündigt, sich vorerst nicht mehr aus Protest gegen mangelnden Klimaschutz an Kunstwerken und auf Straßen festzukleben und stattdessen Druck auf verantwortliche Politikerinnen und Politiker zu machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2023 17:15 Uhr