FDP will niedrige Mehrwertsteuer in der Gastronomie verlängern

Berlin: Die FDP will den ermäßigten Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie über das Jahresende hinaus verlängern. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Köhler sagte der "Augsburger Allgemeinen", dadurch könnte eine neue Pleitewelle in der Gastronomie verhindert werden. Deutliche Preissteigerungen führten sonst dazu, dass sich immer weniger Menschen den Restaurantbesuch leisten können. Seit Corona gilt in der Gastronomie die reduzierte Mehrwertsteuer von sieben statt neunzehn Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2023 04:00 Uhr