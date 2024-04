FC Bayern erreicht Champions-League Halbfinale - und trifft auf Real Madrid

München: Der FC Bayern steht im Halbfinale der Fußball-Champions League. Die Münchner gewannen am Abend mit 1:0 gegen den FC Arsenal - nach einem Kopfballtor von Kimmich. Das Team von Trainer Tuchel trifft in der nächsten Runde auf Real Madrid. Spaniens Rekordmeister setzte sich am Abend bei Titelverteidiger Manchester City mit 4:3 im Elfmeterschießen durch. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Im zweiten Halbfinale stehen sich Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain gegenüber.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.04.2024 02:00 Uhr