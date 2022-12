Fanfeiern in Frankreich nach Einzug ins WM-Finale laufen teilweise aus dem Ruder

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Wolken, Schnee und gebietsweise Glätte

Das Wetter in Bayern: Der deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Glatteis an den Alpen, im Alpenvorland und in Teilen von Niederbayern. In der Nacht vielerorts Schnee, im Süden auch Regen. Tiefstwerte +3 bis -9 Grad. Tagsüber meist bewölkt und insbesondere im Süden vereinzelt Schnee oder Regen, am Freitag zeitweise Schnee. Am Samstag trocken und vielerorts freundlich. Nachts 0 bis -9 Grad; Höchstwerte -4 bis +5, am Samstag etwas kälter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2022 20:00 Uhr