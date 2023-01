Faeser will Hürden für Einbürgerung deutlich senken

Kurzmeldung ein/ausklappen Giffey kontert Söders Kritik

Berlin: Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Giffey, hat die Kritik von CSU-Chef Söder zurückgewiesen, wonach sich die Hauptstadt zu einer Chaosstadt entwickelt. In der "Berliner Zeitung" sagte sie Zitat: "Wenn in einer fast Vier-Millionen-Metropole 145 Chaoten Mist bauen, kann man nicht daraus folgern, dass alle anderen Einwohner hier auch Chaoten sind." Mit Blick auf Söder erklärte die SPD-Politikerin, auch Bayern habe, so Giffey, wörtlich, " vor der eigenen Tür einiges zu kehren, zum Beispiel in Sachen Reichsbürgertum". In der Nacht zum Neujahrstag waren in mehreren deutschen Städten Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz mit Böllern und Raketen angegriffen worden. Besonders heftig waren die Attacken in einigen Vierteln von Berlin. Der Senat berät am Dienstag über Konsequenzen. Am Mittwoch befasst sich ein Gipfel mit dem Thema Jugendgewalt.

