Faeser kündigt harte Gangart gegen Reichsbürger an

Berlin: Vor dem Prozess gegen neun Angeklagte aus dem Reichsbürgernetzwerk hat Bundesinnenministerin Faeser ein entschlossenes Vorgehen gegen Rechtsextremismus angekündigt. Man werde die harte Gangart fortsetzen, bis militante Reichsbürgerstrukturen zerschlagen seien, sagte Faeser in Berlin. Mit der Gruppe um Prinz Reuß sei den Ermittlern die bislang größte Terrorvereinigung ins Netz gegangen. Es zeige die Stärke des Rechtsstaats, dass die Verdächtigen nun vor Gericht stünden, so Faeser. Die neun Angeklagten müssen sich von morgen an vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verantworten. Der Gruppe wird vorgeworfen, mittels Waffengewalt einen politischen Umsturz in Deutschland geplant zu haben. Weitere Verhandlungen sind in Frankfurt am Main und in München geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2024 14:00 Uhr