Explosionen nahe Isfahan im Iran - Flugabwehrraketen aktiv

Teheran: Der Iran hat am frühen Morgen in mehreren Provinzen seine Luftverteidigung aktiviert. Flugabwehrraketen seien abgefeuert worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Zuvor gab es Berichte über Explosionen über der Stadt Isfahan, wie die Nachrichtenagentur Fars berichtete. Mehrere US-Medien berichten, Israel habe Ziele im Iran angegriffen. Die Sender ABC News, Fox News und andere Medien melden unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, es handle sich um eine Reaktion auf die iranischen Luftangriffe auf Israel am Wochenende. Eine Stellungnahme aus Israel gibt es nicht. Seitens des Iran wird betont, es habe sich nicht um Raketen aus dem Ausland gehandelt sondern um Drohnen; Schäden und Opfer gibt es demnach nicht. In Isfahan befinden sich eine große Luftwaffenbasis der iranischen Armee und mehrere Anlagen, die in Verbindung zum Atomprogramm des Landes stehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 09:00 Uhr