Explosionen im Iran geben weiter Rätsel auf

Teheran: Der Iran hat nach Angaben von Staatsmedien in den frühen Morgenstunden einen Luftangriff im Zentrum des Landes abgewehrt. Die genauen Hintergründe sind nicht bekannt: Ein ranghoher iranischer Regierungsvertreter betonte, es handele sich nicht um einen Raketen-Angriff von außen. Möglicherweise seien es Mini-Drohnen gewesen, die innerhalb des iranischen Staatgebietes abgefeuert worden seien. Der Iran plant nach eigenen Angaben keine Vergeltungsmaßnahmen, heißt es weiter. Währenddessen melden mehrere amerikanische und israelische Medien, dass Israel hinter dem Angriff steht. Offizielle Stellen haben sich bisher nicht geäußert. Auch vom Weißen Haus gab es keinen Kommentar. Der mutmaßliche Angriff erfolgte in der Region Isfahan: Dort befinden sich eine große Luftwaffenbasis der Armee und mehrere Anlagen, die in Verbindung zum Atomprogramm stehen. Seit Tagen war bereits über eine mögliche Vergeltung der israelischen Regierung wegen des iranischen Drohenangriffs vom Wochenende spekuliert worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 11:00 Uhr