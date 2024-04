Expertenrat bestätigt Rückgang von CO2-Emissionen

Berlin: Der Expertenrat für Klimafragen hat den deutlichen Rückgang des Treibhausgasausstoßes im vergangenen Jahr bestätigt. Das von der Bundesregierung eingesetzte Gremium hat die Zahlen des Umweltbundesamts überprüft. Das hatte im März einen Rückgang von gut zehn Prozent innerhalb eines Jahres festgestellt. Den größten Anteil an den sinkenden Emissionen hatten den Experten zufolge der Energie-Sektor und die Industrie. In der energieintensiven Industrie wurde wegen der schwächelnden Wirtschaft weniger produziert und die Witterung war eher mild. Der Verkehrssektor hat den Berechnungen zufolge sein Ziel zum dritten Mal in Folge deutlich verfehlt - vor allem durch den Pkw-Bereich. Der Rat weist darauf hin, dass laut Gesetz deshalb ein Sofort-Programm notwendig ist, um die Klimaschutzziele zu erreichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2024 13:00 Uhr