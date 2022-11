Ex-Justizministerin lehnt härte Strafen für Klimaaktivisten ab

Das Wetter in Bayern: in der Nacht zunehmend bewölkt und etwas Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht zunehmend bewölkt, örtlich Nebel. Hier und dort etwas Regen. Tiefsttemperaturen in der Nacht 8 bis 2 Grad. Morgen im Norden bewölkt, im Süden zeigt sich teils länger die Sonne. Am Dienstag abseits von Nebel und Hochnebel recht sonnig. Mittwoch südlich der Donau etwas Sonne, sonst viele Wolken und in Franken Regen. Tageshöchstwerte 11 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2022 17:00 Uhr