EVP wählt von der Leyen zur Spitzenkandidatin

Bukarest: Ursula von der Leyen ist offiziell Kandidatin der europäischen Parteienfamilie EVP für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission. Die CDU-Politikerin wurde am Mittag in der rumänischen Hauptstadt bei einem Kongress der Europäischen Volkspartei formell mit 400 zu 89 Stimmen aufgestellt. Die Wahl galt als sicher - Gegenkandidaten gab es nicht. Zu der christlich-konservativen Parteienfamilie EVP gehören neben CDU und CSU unter anderem die österreichische ÖVP, die italienische Forza Italia und Spaniens konservative Volkspartei PP. Die deutschen Unionsparteien hatten von der Leyen im Februar als europäische Spitzenkandidatin vorgeschlagen. In Deutschland findet die Europawahl am 9. Juni statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2024 13:00 Uhr