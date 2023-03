"Everything Everywhere all at Once" gewinnt Oscar als besten Film

Meldungsarchiv - 13.03.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Los Angeles: Im Dolby Theatre ist vor kurzem die Verleihung der Oscars zu Ende gegangen. Der deutsche Anti-Kriegsfilm "Im Westen nichts Neues" hat vier Trophäen gewonnen: als bester internationaler Film, für die beste Filmmusik, das beste Szenenbild und die beste Kamera. In der Kategorie Bester Film ging die Netflix-Produktion aus Deutschland leer aus. Ausgezeichnet wurde "Everything Everywhere all at Once". Insgesamt gewann der Film sieben Oscars. Die Produktion ist eine Mischung aus mehreren Genres, darunter Action und Science-Fiction.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.03.2023 05:00 Uhr