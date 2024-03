Europäische Union will Beziehungen zu Ägypten mit Milliardenbeträgen ausbauen

Kairo: Die Europäische Union will ihre Beziehungen zu Ägypten mit finanziellen Zusagen in Milliardenhöhe ausbauen. Das Partnerschaftsabkommen mit Ägypten, das EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute in Kairo unterzeichnen will, hat laut einem hochrangigen EU-Vertreter einen Umfang von 7,4 Milliarden Euro. Darin enthalten seien sowohl EU-Mittel zur wirtschaftlichen Unterstützung Ägyptens und für bilaterale Projekte als auch Hilfen für Programme, die sich mit Migrationsfragen befassen. Ägypten soll im Gegenzug die Migration in Richtung Europa eindämmen.

