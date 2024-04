Europa-Staatsministerin fordert bessere Spionageabwehr

Berlin: Die Europa-Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Lührmann, hält eine verbesserte Spionageabwehr für notwendig. Und zwar nicht nur gegenüber Russland, sondern auch an diplomatischen Auslandsvertretungen wie im Baltikum. Lührmann sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Bedrohung durch Spionage sei in Litauen wie in Deutschland "sehr real". Vor ein paar Tagen waren in Bayreuth zwei Männer unter dem Verdacht der Spionage für Russland festgenommen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2024 04:00 Uhr