Eurojackpot mit 120 Millionen ist geknackt

Helsinki: Der Eurojackpot ist geknackt. Die 120 Millionen Euro der europaweiten Lotterie gehen je zur Hälfte an einen Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft in Nordrhein-Westfalen und Slowenien. Mit den Gewinnzahlen 2, 3, 6, 15, 35 und den beiden Eurozahlen 1 und 3 lagen nach zwölf Ziehungen ohne Hauptgewinn gleich zwei Spieler oder zwei Tippgemeinschaften richtig, wie Westlotto mitteilte. Der Eurojackpot ist bei 120 Millionen gedeckelt, ein höherer Gewinn ist also nicht möglich. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.04.2024 21:45 Uhr