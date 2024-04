EU weitet Sanktionen gegen den Iran aus

Luxemburg: Die EU plant schärfere Sanktionen gegen den Iran. Die Außenminister der 27 Mitgliedsstaaten beauftragten bei einem Treffen den EU-Außenbeauftragten Borrell, konkrete Vorschläge dafür vorzulegen. Ziel sind weitere Handelsbeschränkungen, die es dem Iran schwerer machen, Drohnen und Raketen zu entwickeln, zu bauen und an Verbündete zu liefern. Bundesaußenministerin Baerbock sagte, es gehe darum, alle Sanktionsmittel zu nutzen. Hintergrund ist vor allem der iranische Großangriff auf Israel in der Nacht auf Sonntag letzter Woche. Er galt als Reaktion auf Israels Beschuss der iranischen Botschaft in Damaskus.

