EU plant nach iranischem Angriff auf Israel neue Sanktionen

Brüssel: Die Europäische Union wird mit zusätzlichen Sanktionen auf den iranischen Angriff auf Israel reagieren. Nach einer Videoschalte der EU-Außenminister teilte Chefdiplomat Borrell mit, es würden weitere Strafmaßnahmen vorbereitet. Konkret geht es darum, Iran den Bau und Export von Raketen und Drohnen zu erschweren. Borrell sagte am Abend, man sei sich einig gewesen, dass eine weitere Eskalation verhindert werden müsse. Man fordere deswegen alle Beteiligten zur Zurückhaltung auf. Um in diesem Sinne auf die israelische Regierung einzuwirken, ist Bundesaußenministerin Baerbock heute kurzfristig erneut nach Israel gereist. Sie wurde deshalb bei der EU-Schalte von Europastaatssekretärin Lührmann vertreten. In Israel wird Baerbock unter anderem Regierungschef Netanjahu treffen. Dieser hatte heute bekräftigt, Israel werde mit einem Gegenschlag auf den iranischen Angriff reagieren. Unklar blieb, wann, wo und in welchem Umfang eine militärische Reaktion stattfinden wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.04.2024 21:15 Uhr