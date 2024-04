EU-Parlament stimmt schwächeren Umweltauflagen für Bauern zu

Straßburg: Das EU-Parlament hat dafür gestimmt, die Umweltauflagen in der Landwirtschaft abzuschwächen. Ziel ist, dass die Bauern flexibler handeln können, um Umweltvorschriften zu erfüllen. Bei den Plänen geht es unter anderem um Standards, die für einen guten ökologischen Zustand von Böden sorgen. Bisher sind Bauern etwa dazu verpflichtet, einen Teil ihrer Ackerfläche brach liegen zu lassen oder unproduktiv zu nutzen. Künftig soll das nur noch freiwillig gemacht werden. Die EU-Staaten müssen noch zustimmen, das gilt aber als sehr wahrscheinlich. Die neuen Auflagen könnten bereits in diesem Jahr in Kraft treten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2024 06:00 Uhr