EU-Parlament stimmt für Asylreform

Brüssel: Nach jahrelangen Diskussionen steht die Asylreform der EU vor dem Abschluss. Das Europaparlament hat den neuen Regelungen zugestimmt. Sie sehen strengere Regeln für Migranten aus Staaten vor, die als relativ sicher gelten, und soll Hauptankunftsländer wie Italien oder Griechenland entlasten. Der Rat der 27 Mitgliedstaaten muss der Reform noch zustimmen. Bis sie in Kraft tritt, wird es bis zu zwei Jahre dauern. Wie die Reform umgesetzt werden soll, steht noch nicht in allen Punkten fest. Auch gibt es noch keine Liste von als sicher eingestuften Drittstaaten. Die Bundesregierung begrüßt den Kompromiss; Kanzler Scholz spricht von einem historischen Schritt. Kritik kommt von Kirchen und Verbänden. Die Organisation Pro Asyl nennt das Paket einen "Tiefpunkt für den Flüchtlingsschutz in Europa".

